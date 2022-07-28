Послы G7 поздравили новоназначенного руководителя САП Украины

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"Послы G7 приветствуют нынешнее назначение Александра Клименко главой САП генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал это долгожданным, положительным завершением процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.

Напомним

28 июля, Александра Клименко назначили на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa будет способен этот long-awaited, положительная мысль к выбору процедуры. 1/2