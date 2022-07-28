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Послы G7 поздравили новоназначенного руководителя САП Украины

Послы G7 поздравили новоназначенного руководителя САП Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Послы стран "Большой семерки" в совместном заявлении в Twitter приветствовали назначение новоизбранного по конкурсу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, пишет УНН.

Цитата

"Послы G7 приветствуют нынешнее назначение Александра Клименко главой САП генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал это долгожданным, положительным завершением процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.

Напомним

28 июля, Александра Клименко назначили на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa будет способен этот long-awaited, положительная мысль к выбору процедуры. 1/2

—G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022

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