Послы G7 поздравили новоназначенного руководителя САП Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Послы стран "Большой семерки" в совместном заявлении в Twitter приветствовали назначение новоизбранного по конкурсу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, пишет УНН.
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"Послы G7 приветствуют нынешнее назначение Александра Клименко главой САП генеральным прокурором Костиным. Президент Владимир Зеленский сделал это долгожданным, положительным завершением процедуры отбора. Это прорыв в том, чтобы украинская антикоррупционная архитектура была способна выполнять свою работу", - отметили послы.
Напомним
28 июля, Александра Клименко назначили на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa будет способен этот long-awaited, положительная мысль к выбору процедуры. 1/2—G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022