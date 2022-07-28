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Посли G7 привітали новопризначеного керівника САП України

Посли G7 привітали новопризначеного керівника САП України

Київ • УНН

 • 128033 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Посли країн "Великої сімки" у спільній заяві в Twitter привітали призначення новообраного за конкурсом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, пише УНН.

Цитата

"Посли G7 вітають нинішнє призначення Олександра Клименка головою САП генеральним прокурором Костіним. Президент Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору. Це прорив у тому, щоб українська антикорупційна архітектура була здатною виконувати свою роботу", - зазначили посли.

Нагадаємо

28 липня, Олександра Клименка призначили на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa has made possible this long-awaited, positive conclusion to the selection procedure. 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022

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