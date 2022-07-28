Посли G7 привітали новопризначеного керівника САП України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Посли країн "Великої сімки" у спільній заяві в Twitter привітали призначення новообраного за конкурсом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, пише УНН.
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"Посли G7 вітають нинішнє призначення Олександра Клименка головою САП генеральним прокурором Костіним. Президент Володимир Зеленський уможливив це довгоочікуване, позитивне завершення процедури відбору. Це прорив у тому, щоб українська антикорупційна архітектура була здатною виконувати свою роботу", - зазначили посли.
Нагадаємо
28 липня, Олександра Клименка призначили на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
#G7 Ambassadors welcome the appointment of Oleksandr Klymenko as Head of SAPO by Prosecutor General Kostin today. @ZelenskyyUa has made possible this long-awaited, positive conclusion to the selection procedure. 1/2— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 28, 2022