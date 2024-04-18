Последний звонок в столичных школах прозвучит 31 мая

31 мая в столичных школах прозвучит последний звонок. Об этом в четверг сообщили в КГГА, передает УНН.

Детали

Как указали в КГГА, в этом году школы не прекращали образовательный процесс, не меняли сроки каникул и работали по образовательным программам в соответствии с графиком. Поэтому было принято решение о последнем звонке 31 мая.

Также КГГА рекомендовало учебным заведениям для подготовки к НМТ применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализированно-групповое.

Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

с 31 мая по 7 июня - свидетельство о получении начального образования;

с 13 по 19 июня - свидетельство о получении базового среднего образования;



с 20 по 26 июня - свидетельство о получении полного общего среднего образования.



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