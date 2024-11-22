Последний месяц рф активно проводят штурмовые действия в районе Петровки в Донецкой области

Последний месяц россияне активно проводят штурмовые действия в районе Петровки в Покровском районе. Там есть железная дорога которая попадает именно в Покровск. Враг постоянно давит в этом направлении и хочет продвигаться вдоль железной дороги.

Об этом сообщил командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБР НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона, передает УНН.

Последний месяц враг активно проводит штурмовые действия в районе населенного пункта Петровка. Там есть железная дорога которая попадает именно в населенный пункт Покровск. Враг постоянно давит в этом направлении, он хочет продвигаться вдоль железной дороги - сказал Литвин.

По его словам, так же с направления Селидово враг хочет выйти на трассу которая направляется на Покровскк, потому что вдоль таких линейных ориентиров, асфальтированных дорог, посадок враг может использовать свои FPV-дроны, которые на оптоволокне, которым не противодействуют украинские средства РЭБ.

Дополнение

Генштаб сегодня сообщал, что высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.