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Последний месяц рф активно проводят штурмовые действия в районе Петровки в Донецкой области

Последний месяц рф активно проводят штурмовые действия в районе Петровки в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 331 просмотра

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Российские войска усилили штурмовые действия в районе Петровки Покровского района, пытаясь продвинуться вдоль железной дороги. Враг также стремится выйти на трассу к Покровску со стороны Селидово для использования FPV-дронов.

Последний месяц россияне активно проводят штурмовые действия в районе Петровки в Покровском районе. Там есть железная дорога которая попадает именно в Покровск. Враг постоянно давит в этом направлении и хочет продвигаться вдоль железной дороги.

Об этом сообщил командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБР НГУ Виталий Литвин в эфире телемарафона, передает УНН

Последний месяц враг активно проводит штурмовые действия в районе населенного пункта Петровка. Там есть железная дорога которая попадает именно в населенный пункт Покровск. Враг постоянно давит в этом направлении, он хочет продвигаться вдоль железной дороги

- сказал Литвин. 

По его словам, так же с направления Селидово враг хочет выйти на трассу которая направляется на Покровскк, потому что вдоль таких линейных ориентиров, асфальтированных дорог, посадок враг может использовать свои FPV-дроны, которые на оптоволокне, которым не противодействуют украинские средства РЭБ. 

Дополнение

Генштаб сегодня сообщал, что высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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