После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

Армия рф сегодня, 9 августа, обстреляла из "Смерчей" частный сектор Константиновки Донецкой области, в результате чего ранения получили два человека. В результате вражеской атаки повреждены дома и газопровод. Об этом сообщил председатель ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Еще один обстрел Константиновки - ранены 2 гражданских. После циничного утреннего удара по "Эко-маркету" россияне снова обстреляли Константиновку - на этот раз из Смерчей по частному сектору -написал Филашкин.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены 6 частных домов и газопровод.

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Кроме того, Филашкин сообщил, что появилась обновленная информация по утреннему удару - сейчас известно об 11 погибших и 37 раненых.

Отметим, что в ГСЧС ранее сообщали, что в результате удара российских войск по Константиновке ракетой Х-38 пока известно о 11 погибших и 44 раненых людей.