После недавних атак рф на Харьков до сих пор в больницах 21 человек - ОВА

В результате недавних вражеских атак на Харьков до сих пор госпитализирован 21 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате обстрелов Харькова, которые нанес враг в течение 29 декабря-2 января, в медицинских учреждениях области находится 21 человек. В тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, который был предварительно прооперирован. Пострадавший получил множественные осколочные ранения - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, другие пациенты находятся в состоянии средней тяжести в отделениях нейрохирургии, неврологическом, офтальмологическом отделениях.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, указал чиновник.

Жертвами ракетной атаки рф на Харьков 2 января стали уже два человека