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Після недавніх атак рф на Харків досі у лікарнях 21 людина - ОВА

Після недавніх атак рф на Харків досі у лікарнях 21 людина - ОВА

Київ • УНН

 • 24003 перегляди

Внаслідок атак рф у Харкові госпіталізовано 21 особу

Внаслідок недавніх ворожих атак на Харків досі госпіталізовано 21 людину, один з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Унаслідок обстрілів Харкова, які завдав ворог протягом 29 грудня-2 січня, в медичних закладах області перебуває 21 людина. У важкому стані знаходиться 56-річний чоловік, якого було попередньо прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові поранення

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості у відділеннях нейрохірургії, неврологічному, офтальмологічному відділеннях.

Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим, вказав посадовець.

Жертвами ракетної атаки рф на Харків 2 січня стали вже двоє людей04.01.24, 12:25 • 21481 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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