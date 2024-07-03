После атаки беспилотников в рф остановился Оскольский электрометаллургический комбинат - источники

В результате совместной операции ГУР и СВР остановился важнейший для российского ВПК электрометаллургический комбинат - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК). Об этом журналисту УНН сообщили источники.

В результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского ВПК - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК), который является единственным на россии металлургическим предприятием полного цикла - сообщает источник.

Собеседник УНН сообщил, что операция осуществлена совместными усилиями Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Как отмечают источники в спецслужбе, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и ПС "Металлургическая" возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

Сообщается, что в результате операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат - единственное на россии металлургическое предприятием полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Вследствие обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо провести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев. Некоторые работники ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая то, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия восстановить работу комбината вероятно будет сложно.

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Электрометаллургический комбинат имеет исключительное значение для военно-промышленного комплекса рф. На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующую бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются в том числе такие предприятия российского ВПК:

- "ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);

- "УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники)

- "КамАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления бронелистов для легкой бронированной техники);

- заводы группы подшипниковых компаний "ЕПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);

- предприятие "АВТОНОРМАЛЬ" (изготавливает крепежные элементы для заводов автопрома и оборонпрома, в частности - все виды высокопрочных шкворней, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);

2 апреля 2023 года, на фоне вторжения россии в Украину, холдинг "Металлоинвест" и Оскольский электрометаллургический комбинат были включены в блокирующие санкционные списки США и Великобритании.