Поврежденную вчера в столице теплотрассу обещают восстановить уже сегодня

КИЕВ. 3 марта. УНН. Коммунальщики работают над восстановлением поврежденной вчера в результате воздушной атаки на столицу, теплотрассы. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, работы должны завершиться уже сегодня, пишет УНН со ссылкой на обращение городского головы к киевлянам.