Поврежденную вчера в столице теплотрассу обещают восстановить уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Коммунальщики работают над восстановлением поврежденной вчера в результате воздушной атаки на столицу, теплотрассы. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, работы должны завершиться уже сегодня, пишет УНН со ссылкой на обращение городского головы к киевлянам.
Детали
Ситуация в городе сложная, но контролируемая, сообщил Кличко.
"Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет.
Поврежденную вчера теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", - заявил мэр.
Он добавил, что городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.
Ранее
2 марта вечером ударом ракеты оккупантов в районе Центрального железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу.