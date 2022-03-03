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15 марта, 19:03 • 74891 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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15 марта, 12:52 • 91662 просмотра

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Поврежденную вчера в столице теплотрассу обещают восстановить уже сегодня

Поврежденную вчера в столице теплотрассу обещают восстановить уже сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Коммунальщики работают над восстановлением поврежденной вчера в результате воздушной атаки на столицу, теплотрассы. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, работы должны завершиться уже сегодня, пишет УНН со ссылкой на обращение городского головы к киевлянам.

Детали

Ситуация в городе сложная, но контролируемая, сообщил Кличко.

"Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет.

Поврежденную вчера теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики сегодня восстановят", - заявил мэр.

Он добавил, что городские власти продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры Киева.

Ранее

2 марта вечером ударом ракеты оккупантов в районе Центрального железнодорожного вокзала разорвало большую теплотрассу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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