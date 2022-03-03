Пошкоджену вчора у столиці теплотрасу обіцяють відновити вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Комунальники працюють над відновленням, пошкодженої вчора в результаті повітряної атаки на столицю, теплотраси. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, роботи мають завершитися вже сьогодні, пише УНН з посиланням на звернення міського голови до киян.
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Ситуація в місті складна, але контрольована, повідомив Кличко.
"Вночі у столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає.
Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять", - заявив мер.
Він додав, що міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.
Раніше
2 березня ввечері ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.