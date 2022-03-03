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Пошкоджену вчора у столиці теплотрасу обіцяють відновити вже сьогодні

Пошкоджену вчора у столиці теплотрасу обіцяють відновити вже сьогодні

Київ • УНН

 • 89582 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Комунальники працюють над відновленням, пошкодженої вчора в результаті повітряної атаки на столицю, теплотраси. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, роботи мають завершитися вже сьогодні, пише УНН з посиланням на звернення міського голови до киян.

Деталі

Ситуація в місті складна, але контрольована, повідомив Кличко.

"Вночі у столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає.

Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять", - заявив мер.

Він додав, що міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.

Раніше

2 березня ввечері ударом ракети окупантів в районі Центрального залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

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