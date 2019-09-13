Чиновники Укрзализныци предстанут перед судом за получение 270 000 грн взятки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Киевской местной прокуратурой № 7 направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора филиала "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" и начальника отдела указанного филиала в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По результатам предварительного расследования установлено, что заместитель директора филиала "Центр сервисного обеспечения" по предварительному сговору с начальником отдела хозяйственного обеспечения филиала требовали и получили от представителя предприятия 270 тыс. гривен неправомерной выгоды за предоставление в пользование складского помещения площадью 3000 квадратных метров, находящегося в хозяйственном ведении указанного филиала.

Должностных лиц задержали "на горячем" в ходе контроля за совершением преступления после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Коррупционерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, экс-менеджеру филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении из-за экспорта щебня в РФ.

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