Посадовці Укрзалізниці постануть перед судом за одержання 270 тисяч грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 7 направлено до суду обвинувальний акт відносно заступника директора філії "Центр сервісного забезпечення" АТ "Укрзалізниця" та начальника відділу вказаної філії у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За результатами досудового розслідування встановлено, що заступник директора філії "Центр сервісного забезпечення" за попередньою змовою із начальником відділу господарського забезпечення філії вимагали та одержали від представника суб'єкта господарювання 270 тис. гривень неправомірної вигоди за надання у користування складського приміщення площею 3000 квадратних метрів, яке перебуває у господарському віданні зазначеної філії.
Посадовців затримали "на гарячому" у ході контролю за вчиненням злочину після передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Корупціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ексменеджеру з філії "Укрзалізниці" повідомили про підозру через експорт щебеню до РФ.