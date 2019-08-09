Ексменеджеру з філії "Укрзалізниці" повідомили про підозру через експорт щебеню до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Колишньому директору Трудівського кар’єроуправління ДП “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” повідомили про підозру у розтраті в особливо великих розмірах через необліковану операцію з експорту щебеню до Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 6 серпня 2019 року повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар’єроуправління державного підприємства “Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України” (нині — виробничий підрозділ Філії “Центр управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця”). Слідство вважає посадовця причетним до розтрати державного майна в особливо великих розмірах", - повідомили у бюро.
Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).
Як з’ясувало слідство, наприкінці 2013 - початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління ДП “УПП ДАЗТУ”, "зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого у Донецьку, створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції на адресу приватної компанії шляхом оформлення договору поставки".
"У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ 19 тис. 765 тон щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з ДП складено не було та відповідних розрахунків не проведено. Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 млн грн збитків", - повідомили у НАБУ.
Нагадаємо, завершено розслідування завдання 39,8 млн грн збитків "Укрзалізниці".