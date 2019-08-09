Экс-менеджеру с филиала "Укрзализныци" сообщили о подозрении из-за экспорта щебня в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" сообщили о подозрении в растрате в особо крупных размерах из-за неучтенной операции по экспорту щебня в Российскую Федерацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 6 августа 2019 года сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (ныне - производственное подразделение филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця"). Следствие считает чиновника причастным к растрате государственного имущества в особо крупных размерах", - сообщили в бюро.
Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления ГП "УПП ГАЖТУ", "злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки".
"В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО 19 тыс. 765 тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с ГП составлено не было и соответствующих расчетов не проведено. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесены убытки в размере 1,2 млн грн", - сообщили в НАБУ.
Напомним, завершено расследование нанесения 39,8 млн грн убытков "Укрзализныци".