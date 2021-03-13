Португальский остров находится на стадии выработки коллективного иммунитета к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Небольшой португальский остров Корву, где проживает около 400 человек, привил большую часть своего населения против COVID-19 и вскоре достигнет коллективного иммунитета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам доктора Антонио Сальгадо агентства Луса, подавляющее большинство жителей острова, скорее всего, получат иммунитет до конца месяца. Он добавил, что теперь жители будут чувствовать себя в безопасности.
Власть Корву, наименшего острова архипелага Азорские острова, в пятницу закончил прививки 322 людям второй дозой вакцины против COVID-19. Это около 85% населения острова и 95% тех, кто имеет право на вакцинацию.
Справка
Коллективный иммунитет вырабатывается, когда достаточное количество населения имеет иммунитет к инфекции, чтобы иметь возможность эффективно остановить распространение этой болезни. Эксперты говорят, что это может начаться, когда от 50% до 70% получают иммунитет благодаря вакцинации.
Напомним
После двухмесячного локдауну Португалия постепенно будет снимать карантин.