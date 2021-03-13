Португальський острів перебуває на стадії вироблення колективного імунітету до COVID-19

Деталі

За словами доктора Антоніо Сальгадо агенції Луса, переважна більшість жителів острова, швидше за все, отримають імунітет до кінця місяця. Він додав, що тепер жителі будуть почуватися у безпеці.

Влада Корву, найменшого острова архіпелагу Азорські острови, у п’ятницю закінчила щеплення 322 людям другою дозою вакцини проти COVID-19. Це близько 85% населення острова та 95% тих, хто має право на вакцинацію.

Довідково

Колективний імунітет виробляється, коли достатня кількість населення має імунітет до інфекції, щоб мати змогу ефективно зупинити поширення цієї хвороби. Експерти кажуть, що це може початися, коли від 50% до 70% отримують імунітет завдяки вакцинації.

Нагадаємо

Після двомісячного локдауну Португалія поступово зніматиме карантинні обмеження.