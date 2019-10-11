Порошенко будет отвечать за все, что сделал за годы президентства - Зеленский

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - отметил Зеленский.

Он также сказал, что многие страны устали от Украины из-за действий Петра Порошенко.

"Отношение многих стран и утомление от Украины сформировано полностью командой Порошенко. Я еще не был Президентом, когда все это было сформировано. По убеждению Президента, Порошенко продолжает жить тем, что он Президент - это большая психологическая травма, и, к сожалению, в каждой демократической стране одна власть идет, другая приходит. Господин Порошенко неоднократно хотел со мной встретиться. Я слышу только то, что он нас обвиняет, меня, что происходит в мире, не за что не хочет нести ответственность. Я не буду его ни в чем обвинять. Я принял Украины со всем тем, что было, - это наша страна, готов отвечать", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе.