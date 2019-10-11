Порошенко будет отвечать за все, что сделал за годы президентства - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет нести ответственность за все, что он сделал за годы президентства. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.
"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - отметил Зеленский.
Он также сказал, что многие страны устали от Украины из-за действий Петра Порошенко.
"Отношение многих стран и утомление от Украины сформировано полностью командой Порошенко. Я еще не был Президентом, когда все это было сформировано. По убеждению Президента, Порошенко продолжает жить тем, что он Президент - это большая психологическая травма, и, к сожалению, в каждой демократической стране одна власть идет, другая приходит. Господин Порошенко неоднократно хотел со мной встретиться. Я слышу только то, что он нас обвиняет, меня, что происходит в мире, не за что не хочет нести ответственность. Я не буду его ни в чем обвинять. Я принял Украины со всем тем, что было, - это наша страна, готов отвечать", - добавил Президент.
Напомним, Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе.