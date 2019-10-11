Порошенко відповідатиме за все, що зробив за роки президентства - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що п’ятий президент України Петро Порошенко буде нести відповідальність за все, що він зробив за роки президентства. Про це він заявив під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.
"Пан Порошенко відповідатиме за все, що він зробив, і я навіть не хочу на це впливати. З цим будуть розбиратися правоохоронні органи", - зазначив Зеленський.
Він також сказав, що багато країн втомилися від України через дії Петра Порошенка.
"Відношення багатьох країн і втомлення від України сформовано повністю командою Порошенко. Я ще не був Президентом, коли все це було сформовано. На переконання Президента, Порошенко продовжує жити тим, що він Президент - це велика психологічна травма, і, нажаль, у кожній демократичній країні одна влада йде, інша приходить. Пан Порошенко неодноразово хотів зі мною зустрітися. Я чую тільки те, що він нас звинувачує мене, що відбувається у світі, не за що не хоче нести відповідальність. Я не буду його ні в чому звинувачувати. Я прийняв Україну з усім тим, що було, - це наша країна, готовий відповідати", - додав Президент.
Нагадаємо, Зеленський назвав помилкою прагнення Порошенка зупинити відведення військ на Донбасі.