Порошенко: то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало (дополнено)

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 88214 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 59928 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108640 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109970 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128844 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106080 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107827 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113164 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117397 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 40515 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили под Верховной Радой Украины "гоп-компанией", отметив, что то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Об этом он заявил во время визита на Яворовский полигон во Львовской области, передает УНН.

"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - отметил Президент.

Он также добавил, что армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу.

"Я благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества. Президент и правительство уважает право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков", - заявил П.Порошенко.

Напомним, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям УК. Под стенами ВР утром 6 декабря на исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

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