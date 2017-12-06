Порошенко: то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников экс-президента Грузии Михеила Саакашвили под Верховной Радой Украины "гоп-компанией", отметив, что то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало. Об этом он заявил во время визита на Яворовский полигон во Львовской области, передает УНН.
"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - отметил Президент.
Он также добавил, что армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу.
"Я благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества. Президент и правительство уважает право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков", - заявил П.Порошенко.
Напомним, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям УК. Под стенами ВР утром 6 декабря на исполнение поручения ГПУ полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По версии правоохранителей, активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.