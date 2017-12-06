Порошенко: те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало (доповнено)

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав наметове містечко прихильників екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою України "гоп-компанією", зауваживши, що те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало. Про це він заявив під час візиту на Яворівський полігон на Львівщині, передає УНН.