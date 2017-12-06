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Порошенко: те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав наметове містечко прихильників екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі під Верховною Радою України "гоп-компанією", зауваживши, що те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало. Про це він заявив під час візиту на Яворівський полігон на Львівщині, передає УНН.

"Думав, мене важко здивувати. Але те, що вчора побачила вся країна, приголомшило і шокувало", - зазначив Президент.

Він також додав, що армія не для того тримає фронт, щоби ворог орудував у глибокому тилу.

"Я дякую СБУ та ГПУ за професійну роботу в захисті національних інтересів держави. Ми даємо відсіч профінансованій з Москви гоп-компанії, і я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства. Президент і уряд поважає право громадян на мирний протест, на відміну від організаторів, які жадають крові, які провокували силовиків. Армія не для того тримає фронт, щоб ворог орудував в тилу країни", - заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, ГПУ оголосила Саакашвілі у розшук за трьома статтями ККУ. Під стінами ВР вранці 6 грудня на виконання доручення ГПУ поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі. За версією правоохоронців, активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Українські Національні Новини

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