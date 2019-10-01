Порошенко так и не появился для экспертизы на полиграфе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня не прошел судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
"Сегодня не состоялась судебно-психологическая экспертиза Порошенко на полиграфе. Он так и не появился", - сказали в пресс-службе.
Напомним, экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что допрос Порошенко на полиграфе запланирован на 10.00.
Как сообщалось ранее, следователи ГБР получили судебное разрешение на допрос Порошенко с применением детектора лжи.