Порошенко так і не з'явився для експертизи на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не пройшов судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.
"Сьогодні не відбулася судово-психологічна експертиза Порошенка на поліграфі. Він так і не з’явився",- сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, ексзаступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі повідомив, що допит Порошенка на поліграфі запланований на 10.00.
Як повідомлялося раніше, слідчі ДБР отримали судовий дозвіл на допит Порошенка із застосуванням детектора брехні.