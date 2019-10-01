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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Порошенко так і не з'явився для експертизи на поліграфі

Київ • УНН

 • 25596 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні не пройшов судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз.

Порошенко так і не з'явився для експертизи на поліграфі

"Сьогодні не відбулася судово-психологічна експертиза Порошенка на поліграфі. Він так і не з’явився",- сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, ексзаступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі повідомив, що допит Порошенка на поліграфі запланований на 10.00.

Як повідомлялося раніше, слідчі ДБР отримали судовий дозвіл на допит Порошенка із застосуванням детектора брехні.

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