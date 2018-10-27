Порошенко планирует посетить с официальным визитом Турцию 3 ноября - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить с официальным визитом Турцию 3 ноября, во время которого примет участие в седьмом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, передает УНН со ссылкой на турецкое издание Anadolu.
"Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 3 ноября, прибудет с официальным визитом в Турцию", - отмечает издание.
Также указано, что по информации дипломатических источников в Анкаре, Порошенко примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина, в котором примут участие вместе с главами государств руководители ведомств, представители крымских татар.
В частности, по данным издания, стороны обсудят вопросы подписания соглашения о свободной торговле, укрепление безопасности и борьбы с терроризмом. Кроме того, отмечается, планируется детально проанализировать ситуацию с крымскими татарами.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 26 октября встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Гомеле.