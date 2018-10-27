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Порошенко планує відвідати з офіційним візитом Туреччину 3 листопада - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко планує відвідати з офіційним візитом Туреччину 3 листопада, під час якого візьме участь у сьомому засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна, передає УНН з посиланням на турецьке видання Anadolu.

“Президент України Петро Порошенко в суботу, 3 листопада, прибуде з офіційним візитом до Туреччини”, — зазначає видання.

Також вказано, що за інформацією дипломатичних джерел в Анкарі, Порошенко візьме участь в 7-му засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна, в якому візьмуть участь разом з главами держав керівники відомств, представники Кримських татар.

Зокрема, за даними видання, сторони обговорять питання підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки і боротьби з тероризмом. Крім того, зазначається, планується детально проаналізувати ситуацію з кримськими татарами.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 26 жовтня зустрічався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Гомелі. 

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