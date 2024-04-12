Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено
Киев • УНН
Завершено расследование по факту попытки подкупа Вице-премьер-министра по вопросам реконструкции путем предложения 2% от площади будущих жилых домов в качестве взятки.
Следствие по делу о попытке подкупа топ-чиновника в сфере восстановления завершено Об этом сообщили в САП, передает УНН.
12 апреля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех лиц, уличенных в попытке подкупа руководства Минобновления. На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Дополнительно
В ноябре прошлого года следователи установили. что между государственным предприятием, которое входит в сферу управления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и частным обществом-застройщиком был заключен ряд договоров с целью строительства жилых домов на земельном участке, принадлежащем государству.
Чтобы реализовать эту сделку злоумышленники, при поддержке нардепа, сделали предложение Вице-премьер Министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предоставить ему предложение. Они предлагали за нерасторжение указанных договоров и содействие в их реализации взятку в размере 2% от площади будущих жилых домов (более 5200 кв. м).
В дальнейшем фактический владелец предприятия обеспечил регистрацию на "доверенное лицо" Вице-премьер Министра имущественных прав на 15 квартир в одном из жилых комплексов столицы, общей площадью 785 кв. м, 1 из которых передал в собственность.
Напомним
В январе ВАКС продлил до 18 марта действие процессуальных обязанностей, возложенных на нардепа Сергея Лабазюка, которого подозревают в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено
Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда
Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины
"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника
Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне
Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых
Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет
Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине
Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет
Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский
Популярные
Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области
Spotify собирается конкурировать с ремиксами на TikTok: позволит пользователям попробовать себя в роли диджеев - WSJ
Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет
Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома
В Сумах прогремели взрывы
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено
Завершено расследование по факту попытки подкупа Вице-премьер-министра по вопросам реконструкции путем предложения 2% от площади будущих жилых домов в качестве взятки.
Почти 72% бакалавров продолжили образование на магистратуру, из-за недостаточной подготовки для рынка труда
71,78% выпускников бакалавриата продолжают обучение для получения второго высшего образования, что превышает европейские стандарты и свидетельствует об отсутствии привлекательных возможностей трудоустройства для недавних выпускников.
Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины
Страна-террорист вербует заключенных женщин для участия в войне против Украины, обещая им денежное вознаграждение и возможность вернуться домой.
"Не надо" - Байден предостерег Иран от нападения на Израиль и пообещал защищать союзника
Байден предостерег Иран от нападения на Израиль, подчеркнув обязательства США защищать Израиль от любой потенциальной иранской агрессии.
Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне
Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.
Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых
За один день российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, ранив 3 человек.
Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет
По данным Армии обороны Израиля, около 40 ракет было выпущено из Ливана по северному Израилю, некоторые из них были перехвачены, а другие попали в открытую местность, о жертвах не сообщается.
Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине
После окончания войны в Украине все города будут иметь особый режим безопасности в течение первых 5-10 лет из-за большого количества оружия в обороте, заявил президент Владимир Зеленский.
Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет
Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.