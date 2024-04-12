Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено

Следствие по делу о попытке подкупа топ-чиновника в сфере восстановления завершено Об этом сообщили в САП, передает УНН.

12 апреля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении трех лиц, уличенных в попытке подкупа руководства Минобновления. На сегодня детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления. - сообщили в САП.

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В ноябре прошлого года следователи установили. что между государственным предприятием, которое входит в сферу управления Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и частным обществом-застройщиком был заключен ряд договоров с целью строительства жилых домов на земельном участке, принадлежащем государству.

Чтобы реализовать эту сделку злоумышленники, при поддержке нардепа, сделали предложение Вице-премьер Министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предоставить ему предложение. Они предлагали за нерасторжение указанных договоров и содействие в их реализации взятку в размере 2% от площади будущих жилых домов (более 5200 кв. м).

В дальнейшем фактический владелец предприятия обеспечил регистрацию на "доверенное лицо" Вице-премьер Министра имущественных прав на 15 квартир в одном из жилых комплексов столицы, общей площадью 785 кв. м, 1 из которых передал в собственность.

Напомним

В январе ВАКС продлил до 18 марта действие процессуальных обязанностей, возложенных на нардепа Сергея Лабазюка, которого подозревают в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины