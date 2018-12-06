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Более 700 учеников задержали во Франции в ходе манифестаций

Киев • УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Более 700 учащихся задержаны правоохранительными органами во Франции в ходе четвертой акции протеста против проводимой реформы системы среднего образования, в частности правил сдачи экзаменов на степень бакалавра. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство внутренних дел Франции, информирует УНН.

Более 700 учеников задержали во Франции в ходе манифестаций

По информации источника агентства, была нарушена работа 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы.

Ежедневно, по данным телеканала BFM, акциями протеста охвачены в стране не менее 200 школ и лицеев. Перед несколькими лицеями митингующие сожгли автомобили. Ряд учебных заведений закрыт самой дирекцией и взят под охрану полиции с тем, чтобы избежать инцидентов. С целью обеспечить безопасность школьников в ряде манифестаций участвуют их родители.

Учащиеся также выражают обеспокоенность тем, что получаемые знания не обеспечивают им успешного начала трудовой деятельности. Кроме того, одно из важных требований, широко поддержанных и родителями, — это обеспечить безопасность в школах, защитив их от действий наркодилеров.

К протестам лицеистов и школьников в среду присоединились и студенты — в частности в Париже ими блокированы два отделения университета Сорбонна. Среди их требований — отменить сильное повышение платы за обучение, в том числе и регистрационной платы иностранцам за право получать образование во французских вузах.

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