Понад 700 учнів затримали у Франції в ході маніфестацій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Понад 700 учнів затримані правоохоронними органами у Франції в ході четвертої акції протесту проти проведеної реформи системи середньої освіти, зокрема правил здачі іспитів на ступінь бакалавра. Про це в четвер повідомляє Agence France-Presse з посиланням на міністерство внутрішніх справ Франції, інформує УНН.
За інформацією джерела агентства, була порушена робота 280 навчальних закладів, 45 з них були заблоковані.
Щодня, за даними телеканалу BFM, акціями протесту охоплені в країні не менше 200 шкіл і ліцеїв. Перед кількома ліцеями мітингувальники спалили автомобілі. Ряд навчальних закладів закритий самої дирекцією і взятий під охорону поліції з тим, щоб уникнути інцидентів. З метою забезпечити безпеку школярів в ряді маніфестацій беруть участь їхні батьки.
Учні також висловлюють стурбованість тим, що одержувані знання не забезпечують їм успішного початку трудової діяльності. Крім того, одна з важливих вимог, широко підтриманих і батьками, — це забезпечити безпеку в школах, захистивши їх від дій наркодилерів.
До протестів ліцеїстів і школярів в середу приєдналися і студенти — зокрема в Парижі ними блоковані два відділення університету Сорбонна. Серед їхніх вимог — скасувати сильне підвищення плати за навчання, в тому числі і реєстраційної плати іноземцям за право здобувати освіту у французьких вузах.