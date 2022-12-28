Более 200 украинских педагогов в Польше окончили курсы повышения квалификации

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"240 педагогов, временно проживающих в Польше, в рамках проекта уже прошли курсы повышения квалификации по гибким навыкам (soft skills)", - написав він.

Детали

Также, по его словами, украинские ученики, которые временно находятся за границей, активно овладевают навыками для успешной жизни.

"Сейчас в 14 странах мира более 2 тыс. учеников 6-11 классов завершили обучение финансовой и компьютерной грамотности, эмоционального интеллекта, эффективной коммуникации, креативного мышления, лидерства, стрессоустойчивости, гибкости в принятии решений, а также приобрели умение сознательно определить профессию мечты и строить собственную траекторию дальнейшего обучения и карьеры", - отметил Шкарлет.

В целом проект продлится до июля 2023 года. В нем примут участие более 10 тыс. детей и 2,5 тыс. педагогов.

Дополнение

Союз учителей Германии ожидает дальнейшего увеличения количества украинских детей и молодежи в немецких школах.