Понад 200 українських педагогів у Польщі закінчили курси підвищення кваліфікації

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"240 освітян, які тимчасово проживають у Польщі, в межах проєкту вже пройшли курси підвищення кваліфікації з гнучких навичок (soft skills)", - написав він.

Деталі

Також, за його словами, українські учні, які тимчасово перебувають за кордоном, активно опановують навички для успішного життя.

"Нині у 14 країнах світу понад 2 тис. учнів 6-11 класів завершили навчання фінансової та комп’ютерної грамотності, емоційного інтелекту, ефективної комунікації, креативного мислення, лідерства, стресостійкості, гнучкості у прийнятті рішень, а також набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання та кар’єри", - повідомив він.

Загалом проєкт триватиме до липня 2023 року. У ньому візьмуть участь понад 10 тис. дітей та 2,5 тис. освітян.

Доповнення

Спілка вчителів Німеччини очікує на подальше збільшення кількості українських дітей та молоді в німецьких школах.