Поможет экспортировать технологии: приложение "Дія" открывает код

У "Дії" будет открытый код - это поможет экспортировать ее технологий в другие страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Детали

Отмечается, что страны, которые интересуются украинским треком цифровизации, смогут понять логику Дії, импортировать код и запустить собственные государственные сервисы.

Правительства ознакомятся и подпишут договор с условиями лицензии на использование кода Дії. Далее код передадут ИТ-специалистам для дальнейшего анализа и начнут создание государственных цифровых продуктов - говорится в сообщении.

При этом "Дія" открывает не только общий код серверной и мобильной части приложения. Специалисты смогут ознакомиться с данными на примере водительского удостоверения и сервиса "Витяг про несудимість".

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Отдельно в "Дії" отметили, что разработчики не будут иметь доступа к реестрам и особенностям шифрования, поэтому данные украинцев будут оставаться в безопасности.

Если специалисты захотят протестировать "запрос в реестр", то специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с несуществующими данными.

Дополнение

В "Дії" подчеркнули, что многие из мировых брендов практикуют опенсорс-решения. В частности, среди мировых govtech-продуктов - европейский цифровой кошелек EUDI и ковидные сертификаты. А также Android, Firefox, Signal, WordPress

Напомним

Эквадор сотрудничает с USAID и Украиной в развитии электронного управления, причем USAID высоко оценило украинское приложение "Дія" как демократический успех и объявило о расширении поддержки цифровых услуг в Украине.