Бирже Благотворительности «ДоброДій» исполнилось 10 лет. За это время объем помощи, оказанной благотворителями составил почти 160 миллионов гривен. Об этом сообщила соучредитель Биржи Елена Соседка, пишет УНН.

Все эти 10 лет мы помогали армии, тяжелобольным детям, медучреждениям, поддерживали социальные и культурные проекты - помогали всем тем, кто в этом нуждался. В целом "ДоброДій" оказал помощи на более чем 159 миллионов гривен - сообщила на своей странице в Facebook Елена Соседка.

По данным Биржи Благотворительности, за 10 лет их работы помощь получили:

Силы Обороны Украины - 91 млн грн,

Тяжелобольные дети - 39,4 млн грн,



Базовые медицинские учреждения - 14,5 млн грн,



Получатели гуманитарной помощи - 13,3 млн грн,



Социальные инициативы и культурные проекты - 0,8 млн грн.



Все это было бы невозможным без наших друзей, партнеров, благотворителей и меценатов, а также без наших основательниц Елены и Юлии. Ваша вера в нашу миссию держит корабль "ДоброДій" на плаву. Мы реагируем на современные вызовы, адаптируемся и трансформируемся, чтобы делать добро еще доступнее и эффективнее - добавили в Бирже.

Елена Соседка также сообщила, что вместо празднований по случаю Дня рождения, Биржа запускает флешмоб #ДіюДобром.

Вместо громких празднований мы запускаем флешмоб #ДіюДобром. Ведь хотим разделить свой юбилей с людьми, близкими нам ментально, духовно и идейно, и услышать ваши голоса и настоящие истории - написала она.

Она призвала рассказывать, как добрые поступки как большие, так и малые, которые стали ответом на вызовы войны и помогли сохранить надежду в самые тяжелые времена.

Приобщиться можно двумя способами:

Запишите сториз в Instagram, используя Instagram-маску. Напишите тематическое сообщение с хэштегом #ДіюДобром в социальных сетях.



Пусть ваши поступки станут светом для тех, кто ищет вдохновения и понимания, как жизнь можно наполнить смыслом, несмотря на все невзгоды! Ваши истории и поддержка вдохновляют нас и других продолжать делать добро каждый день. Все желающие могут поздравить "ДоброДій" донатом, присоединившись к одному из наших проектов - отметила Соседка.

«Пусть ваши поступки станут светом для тех, кто ищет вдохновения и понимания, как жизнь можно наполнить смыслом, несмотря на все невзгоды! Ваши истории и поддержка вдохновляют нас и других продолжать делать добро каждый день. Все желающие могут поздравить «ДоброДій» донатом, присоединившись к одному из наших проектов», - отметила Соседка.

Все желающие могут поздравить "ДоброДій" донатом по ссылке