Получил смертельное ранение во время эвакуации людей с вокзала: что известно о правоохранителе, погибшем в Херсоне
Украинский милиционер Игорь Мисюня погиб во время обстрела на железнодорожном вокзале Херсона во время эвакуации. У него остались жена и двое детей.
Приграничье Сумщины армейцы рф обстреляли 17 раз: били из минометов, гранатометов и РСЗО
Российские войска 17 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 140 взрывов в четырех громадах области, применялись минометы, артиллерия и реактивные снаряды.
Не только "Новочеркасск": СМИ сообщили, что в порту Феодосии частично затоплен еще один корабль
СМИ сообщает, что еще одним частично затопленным в результате украинского удара по Феодосии кораблем оказался учебно-тренировочный корабль "УТС-150".
Марьинка не захвачена, город разрушен - Данилов
Алексей Данилов опроверг заявления о том, что Марьинка полностью контролируется Россией, отметив, что город в значительной степени разрушен, но все еще частично удерживается украинскими силами.
Удар рф по вокзалу Херсона: пассажиры эвакуационного поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Пассажиры из Херсона благополучно добрались до Николаева после нападения россиян на их поезд. Рейсы перенаправлены, железнодорожное сообщение продолжается на фоне оценки ущерба.
Громкие звуки в российском ейске местные власти объясняют военными учениями - росСМИ
Взрывы в российском ейске были подтверждены официальными лицами как военные учения с использованием беспилотников, после предыдущих сообщений об активизации противовоздушной обороны.
Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки
На спутниковых снимках видно, что российский десантный корабль "Новочеркасск" частично затонул в Феодосийском порту после украинского удара 26 декабря.
В Херсонской ОВА показали видео первых минут после удара рф по вокзалу
Российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Херсоне, что привело к ранениям среди гражданского населения и гибели правоохранителя.
Зеленский: о своем отношении к правилам мобилизации в Украине
Зеленский отмечает прозрачное обсуждение новых правил мобилизации в Украине, обеспечение понимания общественности и законодательного контроля.
Удар рф по вокзалу Херсона: один полицейский погиб, еще двое - получили ранения
Лейтенант полиции погиб, еще двое получили ранения в результате российского обстрела железнодорожного вокзала Херсона во время эвакуации людей.