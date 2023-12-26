Получил смертельное ранение во время эвакуации людей с вокзала: что известно о правоохранителе, погибшем в Херсоне

Получил смертельное ранение во время эвакуации людей с железнодорожного вокзала - в Херсоне погиб 29-летний лейтенант Игорь Мисюня, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

"Лейтенант полиции Игорь Мисюня погиб в результате обстрела в Херсоне, где нес службу в составе сводного отряда. Полицейский получил смертельное ранение во время эвакуации людей с железнодорожного вокзала", - сообщили в Нацполиции.

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Правоохранителю было всего 29 лет. Службу в полиции начал в 2017 году в городе Долинский. У полицейского осталась жена и двое детей.

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"Глубоко скорбим по поводу гибели коллеги и выражаем искренние соболезнования родным Игоря Мисюни", - добавили в Нацполиции.

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Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.