Получал в подарок аренду жилья: НАПК составило протокол за админнарушение на экс-заместителя главы Нацполиции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило протокол об административных правонарушениях в отношении бывшего заместителя Председателя Национальной полиции Украины. Он получал от знакомых подарки в виде аренды жилья по ценам ниже минимальной рыночной их стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Эти факты правоохранители обнаружили, проверяя информацию журналистов-расследователей Bihus info.

Как сообщает УНН, в журналистском расследовании речь идет о бывшем заместителе руководителя Нацполиции Дмитрии Тишлеке.

По данным НАПК, служащий бесплатно пользовался столичной квартирой на Печерске площадью более 140 кв.м по цене ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья в Киеве. Всего в течение всего срока пользования квартирой он получил от арендодателя подарок за неуплату минимальной рыночной стоимости аренды квартиры на 617 тыс. грн, чем нарушил ограничения, предусмотренные законодательством, указали в НАПК.

Кроме того, чиновник получал от знакомой подарок в виде аренды жилого дома в Киевской области площадью более 320 кв.м. Как отметили в НАПК, нарушая абз. 1 ч. 2 ст. 23 Закона он ежемесячно принимал подарки от арендодателя. А именно - проживал в жилом доме бесплатно, в то время, как минимальная рыночная аренда такого дома составляет 75 тыс. грн в месяц. В общем чиновник не доплатил за аренду дома 225 тыс. грн, чем также нарушил ограничения, определенные законодательством.

Бывшему заместителю главы Нацполиции инкриминируется нарушение ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона относительно подарка, полученного в виде аренды (пользования) квартирой и жилым домом по цене ниже минимальной рыночной стоимости.

На вызов НАПК для дачи объяснений и получения экземпляра протокола он не явился.

Напомним

В связи со скандалом, возникшим после журналистского расследования, Тишлек публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию.

В декабре 2023 года Дмитрий Тишлек подал в отставку.