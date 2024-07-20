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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

Полтавская область ночью подверглась вражеской атаке дронами: повреждена инфраструктура, есть отключения света и воды

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 06:22  •  18356 просмотра

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В Полтавской области в результате ночной атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура. 16 населенных пунктов остались без электричества, около 700 потребителей - без воды, ведутся восстановительные работы.

Полтавскую область ночью атаковали российские войска дронами, повреждена гражданская инфраструктура. 16 населенных пунктов остались без электричества, около 700 потребителей - без воды, ведутся восстановительные работы, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Последствия ночной вражеской атаки беспилотниками. К счастью, в области без пострадавших. В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали. Есть попадание в Полтавском районе. В Полтавском районе без электроснабжения 16 населенных пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения - около 700

- написал Пронин в Telegram.

По его словам, профильные службы уже работают над восстановлением.

Ночью силы ПВО сбили 13 вражеских дронов20 июля 2024, 05:06 • 25167 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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poltavaПолтава
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