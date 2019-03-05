Польско-украинская группировка способствовала незаконной миграции в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Поляки и украинцы организовывали незаконное пребывание в Польше для почти 500 граждан государств Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
По информации правоохранительных органов, расследование схем группировки продолжалось более года. Сейчас 16 его членов задержаны. Среди задержанных тринадцать - поляки и трое - украинцы.
По данным правоохранителей, группировка занималась переправкой в Польшу граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, а затем проводила легализацию их пребывания.
"Механизм деятельности группы заключался в реализации иностранцам документов, позволяющих ходатайствовать о предоставлении разрешений на временное пребывание и работу. Члены группы представляли также иностранцев во время административных производств", - рассказали польские пограничники.
За все время своей деятельности группировка помогла легализоваться в Польше 500 иностранцам и заработала на своей деятельности почти миллион евро. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что в Польше судят членов группировки, которая приглашала в Польшу украинцев и помогала им легализоваться.
Напомним, в Польше обсуждают отмену требования о знании польского языка для получения карты поляка.