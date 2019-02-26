У Польщі обговорюють скасування вимоги про знання польської мови для отримання карти поляка

Метою пропозиції Спілки є заохотити приїхати до Польщі, наприклад, бразильців польського походження. Як повідомляє Спілка, в Бразилії проживає від півтора до трьох мільйонів осіб з польським корінням.

Марек Маковський з Департаменту співпраці з Полонією та поляками за кордоном у польському МЗС звернув увагу, що в цій справі необхідний компроміс: "Ми свідомі, що в Бразилії понад 90 відсотків Полонії вже не володіє польською мовою усно, а майже 100 відсотків – письмово. Я думаю, необхідно шукати компромісу, пропонуючи, щоб особи, які в майбутньому клопотатимуться про Карту поляка, і не знають польської мови, обов’язково пройшли принаймні кількамісячний курс польської мови на основному рівні, які в Бразилії є".

Як додав представник МЗС, такі курси треба лише сертифікувати. За словами Марека Маковського, в Бразилії, подібно як у Аргентині, повинно діяти бюро Польського агентства інвестицій і торгівлі.

Нагадаємо, у 2014-2017 роках дозвіл на постійне перебування у Польщі з карткою поляка отримали більше 15 тисяч громадян України.