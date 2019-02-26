В Польше обсуждают отмену требования про знания польского языка для получения карты поляка

Целью предложения Союза является поощрение приехать в Польшу, например, бразильцев польского происхождения. Как сообщает Союз, в Бразилии проживает от полутора до трех миллионов человек с польскими корнями.

Марек Маковский из Департамента сотрудничества с Польшей и поляками за рубежом в польском МИД обратил внимание, что в этом деле необходим компромисс: "Мы осознаем, что в Бразилии более 90 процентов поляков уже не владеет польским языком устно, а почти 100 процентов - в письменном виде. Я думаю, необходимо искать компромисс, предлагая, чтобы лица, которые в будущем будут ходатайствовать о карте поляка, и не знают польского языка, обязательно прошли по крайней мере многомесячный курс польского языка на основном уровне, которые в Бразилии есть".

Как добавил представитель МИД, такие курсы надо только сертифицировать. По словам Марека Маковского, в Бразилии, подобно как в Аргентине, должно действовать бюро Польского агентства инвестиций и торговли.

Напомним, в 2014-2017 годах разрешение на постоянное пребывание в Польше с картой поляка получили более 15 000 граждан Украины.