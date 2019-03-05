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Польско-українське угруповання сприяло незаконній міграції до Польщі

Польско-українське угруповання сприяло незаконній міграції до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Поляки та українці організовували незаконне перебування у Польщі для майже 500 громадян держав Південної Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

За інформацією правоохоронних органів, розслідування схем угруповання тривало понад рік. Наразі 16 його членів затримані. Серед затриманих тринадцятеро - поляки і троє - українці.

За даними правоохоронців, угруповання займалося переправленням до Польщі громадян Пакистану, Сирії, Алжиру, Іраку, Єгипту, Лівії, Ірану та Індії, а потім легалізувало їх перебування.

"Механізм діяльності групи полягав у реалізації іноземцям документів, що дозволяють клопотатися про надання дозволів на тимчасове перебування та працю. Члени групи представляли також іноземців під час адміністративних проваджень", - розповіли польські прикордонники.

За весь час своєї діяльності угруповання допомогло легалізуватися у Польщі 500 іноземцям і заробило на своїй діяльності майже мільйон євро. Підозрюваним загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що у Польщі судять членів угруповання, що запрошувало до Польщі українців та допомагало їм легалізуватися. 

Нагадаємо, у Польщі обговорюють скасування вимоги про знання польської мови для отримання карти поляка

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