Польский теннисит будет передавать Украине 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Польский теннисит Хуберт Гуркач объявил о поддержке Украины. Он отметил, что будет передавать гражданам нашей страны по 100 евро за каждый эйс на Уимблдоне-2022. Об этом Гуркач сообщил в Twitter, передает УНН.
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“Каждый мой эйс на Уимблдоне — это 100 евро, которые я передам на помощь украинцам. Надеюсь, их будет много”, — говорится в сообщении.
Справка
В июне Гуркач выиграл турнир ATP 500, который состоялся в немецком Халле. В финале он в двух сетах победил первую ракету мира — Даниила Медведева.
Дополнение
Уимблдон-2022 стартует 27 июня. Из-за российской военной агрессии против Украины, которая осуществляется при поддержке беларуси, к участию на Уимблдоне не допустили российских и белорусских теннисистов. В связи с этим ATP, WTA и ITF не будут начислять рейтинговые очки за выступления на турнире.
Напомним
Сборная Украины завоевала третью золотую медаль в истории на чемпионате мира по артистическому плаванию. Украинские синхронницы торжествовали в последней программе турнира – гайлайти.