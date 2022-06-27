Польський тенісит передаватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Вімблдоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Польський тенісит Хуберт Гуркач оголосив про підтримку України. Він зазначив, що передаватиме громадянам нашої країни по 100 євро за кожен ейс на Вімблдоні-2022. Про це Гуркач повідомив у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Кожен мій ейс на Вімблдоні — це 100 євро, які я передам на допомогу українцям. Сподіваюся, їх буде багато”, — йдеться в повідомленні.
Довідка
У червні Гуркач виграв турнір ATP 500, який відбувся в німецькому Халлі. У фіналі він у двох сетах переміг першу ракету світу — Данило Медведєва.
Доповнення
Вімблдон-2022 стартує 27 червня. Через російську військову агресію проти України, що здійснюється за підтримки білорусі, до участі на Вімблдоні не допустили російських і білоруських тенісистів. У зв’язку з цим ATP, WTA та ITF не нараховуватимуть рейтингові очки за виступи на турнірі.
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