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Польський тенісит передаватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Вімблдоні

Польський тенісит передаватиме Україні 100 євро за кожен ейс на Вімблдоні

Київ • УНН

 • 144022 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Польський тенісит Хуберт Гуркач оголосив про підтримку України. Він зазначив, що передаватиме громадянам нашої країни по 100 євро за кожен ейс на Вімблдоні-2022. Про це Гуркач повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Кожен мій ейс на Вімблдоні — це 100 євро, які я передам на допомогу українцям. Сподіваюся, їх буде багато”, — йдеться в повідомленні.

Довідка

У червні Гуркач виграв турнір ATP 500, який відбувся в німецькому Халлі. У фіналі він у двох сетах переміг першу ракету світу — Данило Медведєва.

Доповнення

Вімблдон-2022 стартує 27 червня. Через російську військову агресію проти України, що здійснюється за підтримки білорусі, до участі на Вімблдоні не допустили російських і білоруських тенісистів. У зв’язку з цим ATP, WTA та ITF не нараховуватимуть рейтингові очки за виступи на турнірі.

Нагадаємо 

Збірна України здобула третю золоту медаль в історії на чемпіонаті світу з артистичного плавання. Українські синхронниці тріумфували в останній програмі турніру - гайлайті.

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