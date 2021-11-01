Польские власти не пускают правозащитников к мигрантам на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Польша не дает согласия на то, чтобы медики из неправительственных правозащитных организаций обследовали мигрантов, застрявших на границе с Беларусью. Как сообщает польское онлайн-издание RMF24 в воскресенье, 31 октября, на позицию Варшавы в этом вопросе не повлияла даже попытка посредничества со стороны высокопоставленного представителя католической церкви, передает УНН.
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По данным организации “Врачи на границе”, Войцех Поляк — архиепископ Гнезненский и примас Польши (священнослужитель, имеющий высшую духовную юрисдикцию над другими епископами в стране) — обратился с соответствующей просьбой в министерство внутренних дел страны, но получил отрицательный ответ на свое письмо.
Дополнение
В конце октября критически настроенная по отношению к действующему правительству страны газета Gazeta Wyborcza опубликовала заявление правозащитников, в котором они утверждают, что, по их сведениям, десятки людей из числа мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, нуждаются в неотложной медицинской помощи. “Мы знаем о нескольких летальных исходах и знаем, что жертв будет больше, если доступ к медицинской помощи будут блокировать и дальше”, — говорилось в этом документе.
Кризис с мигрантами на белорусско-польской границе
В организации “Врачи на границе” отмечают также, что пограничные службы Польши также отказываются от сотрудничества с ними, ссылаясь на режим чрезвычайного положения, действующий со 2 сентября в приграничной зоне.
Варшава обвиняет в ситуации правителя Беларуси Александра Лукашенко, утверждая, что он причастен к организованной контрабанде нелегальных мигрантов в ЕС через территорию Беларуси. В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся из-за Беларуси попасть на территорию Евросоюза.