Польська влада не пускає правозахисників до мігрантів на кордоні з Білоруссю

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54142 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 99965 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 87592 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 96999 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 73415 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 67105 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 145859 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85914 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 247468 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107849 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
90%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 20805 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 22557 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 19404 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 17904 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 23061 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 112519 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 145874 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 247482 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 420559 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 410626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 22655 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 28540 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 29218 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 30714 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80742 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Польська влада не пускає правозахисників до мігрантів на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

 • 15451 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Польща не дає згоди на те, щоб медики з неурядових правозахисних організацій обстежили мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю. Як повідомляє польське онлайн-видання rmf24 у неділю, 31 жовтня, на позицію Варшави у цьому питанні не вплинула навіть спроба посередництва з боку високопоставленого представника католицької церкви, передає УНН.

Польська влада не пускає правозахисників до мігрантів на кордоні з Білоруссю

Деталі

За даними організації “Лікарі на кордоні”, Войцех Поляк — архієпископ Гнезненський і примас Польщі (священнослужитель, який має вищу духовну юрисдикцію над іншими єпископами в країні) — звернувся з відповідним проханням до міністерства внутрішніх справ країни, але отримав негативну відповідь на свого листа.

Доповнення

Наприкінці жовтня критично налаштована по відношенню до чинного уряду країни газета Gazeta Wyborcza опублікувала заяву правозахисників, в якій вони стверджують, що, за їхніми відомостями, десятки людей з числа мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні, потребують невідкладної медичної допомоги. “Ми знаємо про кілька летальних наслідків і знаємо, що жертв буде більше, якщо доступ до медичної допомоги блокуватимуть і надалі”, — йшлося у цьому документі.

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні

В організації “Лікарі на кордоні” зазначають також, що прикордонні служби Польщі також відмовляються від співпраці з ними, посилаючись на режим надзвичайного стану, що діє з 2 вересня в прикордонній зоні.

Варшава звинувачує в ситуації правителя Білорусі Олександра Лукашенка, стверджуючи, що він причетний до організованої контрабанди нелегальних мігрантів у ЄС через територію Білорусі. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60