Польська влада не пускає правозахисників до мігрантів на кордоні з Білоруссю

Деталі

За даними організації “Лікарі на кордоні”, Войцех Поляк — архієпископ Гнезненський і примас Польщі (священнослужитель, який має вищу духовну юрисдикцію над іншими єпископами в країні) — звернувся з відповідним проханням до міністерства внутрішніх справ країни, але отримав негативну відповідь на свого листа.

Доповнення

Наприкінці жовтня критично налаштована по відношенню до чинного уряду країни газета Gazeta Wyborcza опублікувала заяву правозахисників, в якій вони стверджують, що, за їхніми відомостями, десятки людей з числа мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні, потребують невідкладної медичної допомоги. “Ми знаємо про кілька летальних наслідків і знаємо, що жертв буде більше, якщо доступ до медичної допомоги блокуватимуть і надалі”, — йшлося у цьому документі.

Криза з мігрантами на білорусько-польському кордоні

В організації “Лікарі на кордоні” зазначають також, що прикордонні служби Польщі також відмовляються від співпраці з ними, посилаючись на режим надзвичайного стану, що діє з 2 вересня в прикордонній зоні.

Варшава звинувачує в ситуації правителя Білорусі Олександра Лукашенка, стверджуючи, що він причетний до організованої контрабанди нелегальних мігрантів у ЄС через територію Білорусі. Наприкінці травня Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу.