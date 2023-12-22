Польша стремится снять блокаду границы для украинских грузоперевозчиков до Рождества
Заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж оптимистично настроен относительно решения украинской грузовой блокады до Рождества после дискуссий с украинскими чиновниками и запланированных переговоров с протестующими.
Украинская сноубордистка стала победительницей соревнований среди юниоров в Чехии
Элеонора Павлюк, 18-летняя украинская сноубордистка, получила свою первую награду высшей пробы, выиграв золото в параллельном слаломе на юниорских соревнованиях FIS в Монинеце, Чехия.
Атака дронов в Одесской области: все 7 вражеских целей сбиты
Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, все они были сбиты противовоздушной обороной. В результате взрыва сбитого беспилотника были повреждены окна учебного заведения, но обошлось без жертв.
"Петушок из Бородянки" украсил главные елки в европейских столицах
Украинский орнамент "петушок из Бородянки" стал символом стойкости, украшая главные рождественские елки по всему миру и собирая средства для приютов в украинских школах.
рф и Украина провели гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных - москалькова
омбудсмен рф заявила, что россия и Украина провели первый обмен посылками и письмами для военнопленных.
В Минобороны разоблачили "схему" приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн: руководителю одного из управлений грозит до 15 лет тюрьмы
Украинские правоохранители арестовали чиновника Министерства обороны за коррупционную схему на более 1,5 миллиарда гривен, предназначенных для закупки боеприпасов. Схема предусматривала обход более выгодного прямого контракта с производителем, что привело к 30% переплате.
Насущной необходимости для всеобщей мобилизации в рф нет: Скибицкий назвал причину
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, россия пока не видит необходимости в проведении всеобщей мобилизации, вероятно, в связи с предстоящими выборами.
Украина и Польша обсудили разблокирование грузовых перевозок на границе – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Польши Сикорский обсудили пути разблокирования украинских грузов на границе, сосредоточившись на совместном контроле для повышения эффективности. Они также обсудили усиление оборонного сотрудничества и производство военной техники.
Вопрос мотивации, определенности сроков службы и пополнения: Зеленский провел совещание с министром обороны
Президент Украины Зеленский обсудил с министром обороны вопросы мотивации, определенности службы и пополнения.
В оккупированном россиянами Бердянске прогремели мощные взрывы
Взрывы были слышны по всему Бердянску, а местный мэр отметил, что это происходило почти во всех районах, и что накануне также были взрывы.