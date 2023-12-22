Польша стремится снять блокаду границы для украинских грузоперевозчиков до Рождества

В Польше надеются разблокировать границы для украинских грузоперевозчиков до Рождества. Об этом во время пресс-конференции заявил Павел Ганчарж, заместитель министра инфраструктуры Польши, который находится с визитом в Киеве. Его слова цитирует польское издание Wirtualna Polska, передает УНН.

Я надеюсь, что после сегодняшней встречи министр Дариуш Климчак встретится с комитетом протестующих на границе и эта проблема будет решена до Рождества. - заявил на пресс-конференции заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж.

Детали

Заместитель министра инфраструктуры Павел Ганчарж сделал это заявление после переговоров с украинским коллегой - заместителем Министра инфраструктуры Украины Сергеем Деркачем.

Во время этой встречи они обсуждали ситуацию с протестами на польско-украинской границе и достигли взаимопонимания.

Ганчарж добавил, что перед Рождеством должна состояться встреча между Климчаком и руководителями комитета протестующих, после чего проблема с блокированием границы будет решена.

согласовываем последние детали, что приведет к окончательной к окончательному соглашению. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак находится на прямом контакте с протестующими, то есть предпринимателями. Мы знаем и знаем, какие ожидания, сегодняшняя встреча должна была принести прорыв, то есть реализацию самого важного (требований - прим. ред.) для польской стороны, то есть предпринимателей. - сказал Ганчарж.

Ганкарж подчеркнул, что понимает ситуацию, в которой в которой оказалась Украина. Но есть также интересы предпринимателей, которые переживают за свое существование и за то, что их будут вытеснять с этого транспортного рынка.

- Я думаю, что после сегодняшнего матча стартовая позиция очень хорошая, - подчеркнул Ганкарж.

Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

Напомним,

Ранее о разблокировании границы говорил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с главой МИД Польши Радославом Сикорским. В частности, украинский премьер-министр предложил внедрять совместный контроль на пунктах пропуска. По мнению Шмыгаля это должно повысить эффективность и действенность их работы.