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Пандемия: Польша с завтрашнего дня меняет правила въезда для украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. С 28 декабря изменяется режим въезда граждан Украины в Республику Польша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Республике Польша.

Пандемия: Польша с завтрашнего дня меняет правила въезда для украинцев

Теперь право въезда на территорию Республики Польша имеют граждане Украины, которые:

• являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
• имеют Карту Поляка;
• имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;
• имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, имеют разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняющие работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, из которых следует, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;
• получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты) или являются лицами, сопровождающими учащихся;
• являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;
• члены семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;
• имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети), въезжающих в Польшу с целью транзита через ее территорию;
• являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
• является моряками, рыбаками, работниками морских добывающих или буровых платформ, которые въезжают в Польшу, с целью транзита через ее территорию к месту выполнения служебных обязанностей;
• являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
• являются пассажирами воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения и принадлежат хотя бы к одной из вышеперечисленных категорий граждан Украины, или имеют вид на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Республике Корея, Тунисе, Австралии;
• въезжают в Польшу на основании национальной визы с целью репатриации, или как члены семьи (супруги, дети) репатрианта;
• въезжают в Польшу для участия в спортивных мероприятиях (спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты) при наличии подтверждающих документов от организатора соревнований;
• въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, представляющим интерес для Польши, или являющемся ее международным обязательствам;
• въезжают в Польшу на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
• являются иностранными предпринимателями и представителями иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу в коммерческих целях, которые в ответ на ноту дипломатического учреждения соответствующей страны, получили согласие на въезд министра иностранных дел Республики Польша.

Отмечается, что от обязанности пребывания на каранатине после въезда на территорию Польши освобождены:

• лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;
• водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
• инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
• пассажиров судов, курсирующих, а не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
• лиц, получающих образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученых, которые проводят исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);
• лиц, в январе 2021 года сдающих экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;
• работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;
• лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
• лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), въезжающих в Польшу с целью транзита по ее территории;
• спортсменов, тренеров, врачей, физиотерапевтов, судей, аккредитованных журналистов, въезжающих в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющих подтверждающие документы от организатора соревнований;
• медицинских работников, въезжающих на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
• лиц, пересекающих государственную границу Польши, что составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1 674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17 774 летальных случая.

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