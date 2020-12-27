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Пандемія: Польща відзавтра змінює правила в'їзду для українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. З 28 грудня змінюється режим в’їзду громадян України до Республіки Польща. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Посольства України у Республіці Польща.

Пандемія: Польща відзавтра змінює правила в'їзду для українців

Тепер право в’їзду на територію Республіки Польща мають громадяни України, які:

• є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;
• мають Карту Поляка;
• мають право на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;
• мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій самій основі, що й громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Республіки Польща, виконують роботу на території Республіки Польща або надають документи, з яких виникає, що виконання роботи розпочнеться, відразу після перетину кордону;
• здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) або є особами, які супроводжують учнів;
• є науковцями, котрі проводять дослідження на території Польщі;
• є членами родин (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
• мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, або є членами їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;
• є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
• є моряками, рибалками, працівниками морських видобувних чи бурових платформ, які в’їжджають до Польщі, з метою транзиту її територією до місця виконання службових обов’язків;
• є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
• є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху та належать хоча б до однієї з вищеперерахованих категорій громадян України, або мають дозвіл на проживання у Грузії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Тайланді, Республіці Корея, Тунісі, Австралії;
• в’їжджають до Польщі на підставі національної візи з метою репатріації, або як члени родини (подружжя, діти) репатріанта;
• в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах (спортсмени, тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти) за умови наявності підтверджуючих документів від організатора змагань;
• в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов’язанням;
• в’їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;
• є іноземними підприємцями та представниками іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, які в’їжджають до Польщі з комерційною метою, які у відповідь на ноту дипломатичної установи відповідної країни, отримали згоду на в’їзд міністра закордонних справ Республіки Польща.

Зазначається, що від обов’язку перебування на карнтині після в’їзду на територію Польщі звільнено:

• осіб, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19;
• водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
• інспекторів морської адміністрації які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
• пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
• осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні + супроводжуюча особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі (за умови документального підтвердження факту навчання/наукової діяльності);
• осіб, які у січні 2021 року складають іспит за восьмий клас, який відбувається у школах для дорослих, де навчання закінчується в осінньому семестрі;
• працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
• осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
• осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) — Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою ТРАНЗИТУ її територією;
• спортсменів, тренерів, лікарів, фізіотерапевтів, суддів, акредитованих журналістів, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах та мають підтверджуючі документи від організатора змагань;
• медичних працівників, які в’їжджають на територію Польщі з метою працевлаштування у сфері охорони здоров’я.
• осіб, які перетинають державний кордон Польщі, що становить внутрішній кордон ЄС, у рамках, або з метою виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало 6 621 людина, госпіталізовано —1 674 особи та зафіксовано 72 летальних випадки. Всього з початку пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало —658 538 осіб та зафіксовано 17 774 летальних випадки.

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