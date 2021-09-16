Польша подтвердила нежелание продлевать контракт на покупку газа у России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Польше подтвердили информацию о том, что не намерены продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива. Об этом в эфире радиостанции Siódma9 заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает УНН.
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“Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом”, — заявил он.
Детали
Наимский заявил, что Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года. Чиновник надеется, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников.
Добавим
Польша на протяжении нескольких лет препятствовала запуску “Северного потока-2”, так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.
Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом “грубо намекая”, что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по “Северному потоку-2”.
6 сентября оператор “Северного потока-2” заявил о прокладке последней трубы газопровода.
В “Газпроме” заявляли, что планируют ввести трубопровод в эксплуатацию в этом году. В сообщении компании об итогах работы с января по июль говорилось, что в 2021 году по нему может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
О том, что первая нитка газопровода проложена, в начале июня заявлял президент РФ Владимир Путин. В конце августа в “Газпроме” утверждали, что пусконаладочные работы на первой нитке, которые обеспечат ее готовность к началу коммерческого использования, находятся на завершающей стадии.