Польща підтвердила небажання продовжувати контракт на купівлю газу у Росії

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“Ми не будемо продовжувати контракт з російським Газпромом”, — заявив він.

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Наїмський заявив, що Варшава сподівається почати поставки газу по трубопроводу Baltic Pipe з 1 жовтня 2022 року. Чиновник сподівається, що трубопровід Baltic Pipe дозволить постачати необхідну кількість газу для польської економіки без участі російських джерел.

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Польща на протязі декількох років перешкоджала запуску “Північного потоку-2”, так як вважає, що проект невигідний для країн Центральної та Східної Європи.

Газпром не забронював на вересень додаткові транзитні потужності, що призведе до зменшення транзиту в ЄС, таким чином “грубо натякаючи”, що збільшення поставок до Євросоюзу можливо тільки по “Північному потоку-2”.



6 вересня оператор “Північного потоку-2” заявив про прокладання останньої труби газопроводу.



У “Газпромі” заявляли, що планують ввести трубопровід в експлуатацію в цьому році. У повідомленні компанії про підсумки роботи з січня по липень говорилося, що в 2021 році по ньому може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.

Про те, що перша нитка газопроводу прокладена, на початку червня заявляв президент РФ Володимир Путін. В кінці серпня у “Газпромі” стверджували, що пусконалагоджувальні роботи на першій нитці, які забезпечать її готовність до початку комерційного використання, знаходяться на завершальній стадії.