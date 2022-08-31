Польша поддержала запрет на выдачу виз россиянам

Цитата

«Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию или в другие страны свободного мира с туристической целью», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Копенгаген, где обсуждались дальнейшие санкции за агрессию против Украины.

«Сегодня россия является варварским агрессором, который убивает мирное население, совершает ужасные преступления в Украине, преступления геноцида, и поэтому российские активы должны быть конфискованы, а россияне не должны получать никаких виз, за ​​исключением гуманитарных», — заявил глава польского правительства.

Детали

Премьер страны оценил, что осознание важности визового запрета для россиян будет все больше доходить до общественного мнения в Западной Европе.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Согласно предложению Франции и Германии, Евросоюз должен и дальше разрешать россиянам везжать в ЕС, но использовать «разумные способы» относительно предоставления виз.