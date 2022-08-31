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Польща підтримала заборону на видачу віз росіянам

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Країни Балтії виступили з ініціативою заборонити видачу віз для громадян росії, за винятком, наприклад, гуманітарних. Пропозицію також підтримують Польща, Данія та Фінляндія, повідомляє Польське радіо, пише УНН.

Польща підтримала заборону на видачу віз росіянам

Цитата

«Я не пригадую, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи до інших країн вільного світу з туристичною метою», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Копенгагена, де обговорювалися подальші санкції за агресію проти України.

«Сьогодні росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення, чинить жахливі злочини в Україні, злочини геноциду, і тому російські активи мають бути конфісковані, а росіяни не повинні отримувати жодних віз, за виключенням гуманітарних», — заявив голова польського уряду.

Деталі

Прем'єр країни оцінив, що усвідомлення важливості візової заборони для росіян буде все більше доходити до громадської думки в Західній Європі.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Згідно з пропозицією Франції та Німеччини, Євросоюз повинен і надалі дозволяти росіянам в’їжджати до ЄС, але використовувати «розумні способи» щодо надання віз

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