Польща підтримала заборону на видачу віз росіянам

Цитата

«Я не пригадую, щоб у 1943 році німецькі туристи подорожували, наприклад, до Великої Британії чи до інших країн вільного світу з туристичною метою», — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Копенгагена, де обговорювалися подальші санкції за агресію проти України.

«Сьогодні росія є варварським агресором, який вбиває мирне населення, чинить жахливі злочини в Україні, злочини геноциду, і тому російські активи мають бути конфісковані, а росіяни не повинні отримувати жодних віз, за виключенням гуманітарних», — заявив голова польського уряду.

Деталі

Прем'єр країни оцінив, що усвідомлення важливості візової заборони для росіян буде все більше доходити до громадської думки в Західній Європі.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Згідно з пропозицією Франції та Німеччини, Євросоюз повинен і надалі дозволяти росіянам в’їжджати до ЄС, але використовувати «розумні способи» щодо надання віз