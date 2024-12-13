Половина Тернопольщины без света из-за ударов рф
Киев • УНН
Вследствие ракетной атаки рф по энергообъектам 50% потребителей Тернопольской области остались без электроснабжения. В регионе введено ограничение потребления с 1 до 3 очереди одновременно.
В Тернопольской области из-за ракетной атаки армия рф без света оказались 50% потребителей. Об этом сообщили в Тернопольской ОВА, передает УНН.
Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно. Отключено 50 % потребителей области
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Министр энергетики Герман Галущенко указал, что энергетика Украины снова под массированным ударом рф, энергетики работают над минимизацией последствий.
В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений на фоне атаки рф. Сейчас в городе - экстренные отключения электроэнергии вне графика.